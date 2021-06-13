Menajeri açıkladı! Beşiktaş ve Marsilya ilgileniyor!

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılıkları sonrası forvet bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk ile ilgilendiği resmen açıklandı.

Ukraynalı santrforun menajerliğini yürüten Alexey Lyundovsky, Meta Ratings'e verdiği röportajda oyuncusunun Dinamo Kiev'de top koşturan Nazariy Rusyn ile takas edileceğine yönelik iddiaları net bir dille yalanlarken Siyah Beyazlılar'ın kendilerine olan ilgisini ise doğruladı.

İşte o sözler:

"AKLI TAMAMEN AVRUPA ŞAMPİYONASINDA"

"Bu dezenformasyona kimin ihtiyaç duyduğunu bilmiyorum. Yoksa bunu bir saçmalık olarak nitelendiremem. Oynadığı futbolla Ukrayna Milli Takımı'ndan davet almayı hak eden Artem Dovbyk ana santrfor olduğu Dnipro'dan neden ayrılsın? Üstelik Dinamo Kiev'in Artem Besedin, Vladyslav Supryaga, gelecek vadeden Vladyslav Vanat ve kiradan dönecek Fran Sol gibi hücumcuları varken... Dolayısıyla takas gibi bir ihtimal asla söz konusu değil. Bu, diğer kulüpler için de geçerli.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"

Şu anda Dovbyk'in aklı, tamamen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst turlara yükselme hedefiyle meşgul. Kendisine ciddi bir ilgi gösteren takımları saymamı istiyorsanız Beşiktaş, Olimpik Marsilya ve iki Belçika ekibinin adını verebilirim." (ASİST ANALİZ)