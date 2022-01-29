Dnipro-1'de forma giyen Ukraynalı golcü Dovbky'nin instagram hesabına Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarından "Come to" mesajları yağmaya başladı.

Artem Dovbyk'in menajeri Oleksiy, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Beşiktaş ve Galatasaray'ın scout ekipleri maçlara geldi

"Türk kulüplerinin yönetimiyle çok iyi ilişkilerimiz var. Yazın Trabzonspor'un bir teklifi vardı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın scout ekipleri maçlara geldi. Keza Fenerbahçe'den de ilgi vardı."

Temaslar oldu ama şu anda...

"Türk basınının biraz acele ettiğini söyleyebilirim. Dovbky'e ilgi vardı. Temaslar oldu ama şu anda Dnipro-1'e odaklanmış durumda. Instagram hesabına Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları bize gel mesajları yazıyor." (FUTBOL ARENA)