Memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

2021 Mayıs ayında Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 3 günlük Ramazan Bayramı yaşanacak. Memur maaşları her ayın 15'inde ödeniyordu. Bu durumda memur maaşlarının bayrama girmeden erken ödenmesi gündeme geldi.

Peki memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunu aydınlatıcı açıklamayı yaptı. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 2021 mayıs ayı için memur maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu.

2021 Mayıs Memur Maaşları Ne Zaman Yatacak?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren açıklamayı yaptı.

Pandemi döneminde vatandaşlara yapılacak sosyal yardımların müjdesini veren Erdoğan, memur maaşlarının Mayıs'ın 10'unda hesaplara yatacağı müjdesini verdi.