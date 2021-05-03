Memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

657 DMK'ya bağlı çalışan kamu personelleri her ayın 15'inde maaşlarını hesaplarında görürler. Bu durum bazı istisnalarda erkene çekilebiliyor. Peki 2021 mayıs için memur maaşları ne zaman yatacak?

DİĞER HABERLER 03.05.2021 - 01:08 03.05.2021 - 03:05 Kartal Bakışı
Memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

2021 Mayıs ayında Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 3 günlük Ramazan Bayramı yaşanacak. Memur maaşları her ayın 15'inde ödeniyordu. Bu durumda memur maaşlarının bayrama girmeden erken ödenmesi gündeme geldi.

Peki memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunu aydınlatıcı açıklamayı yaptı. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 2021 mayıs ayı için memur maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu.

2021 Mayıs Memur Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Kuzey Yıldızı takipçilerine kötü haber! Kuzey Yıldızı final tarihi ortaya çıktı! Kuzey Yıldızı ne zaman final yapacak?

Kuzey Yıldızı takipçilerine kötü haber! Kuzey Yıldızı final tarihi ortaya çıktı! Kuzey Yıldızı ne zaman final yapacak?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren açıklamayı yaptı.

Pandemi döneminde vatandaşlara yapılacak sosyal yardımların müjdesini veren Erdoğan, memur maaşlarının Mayıs'ın 10'unda hesaplara yatacağı müjdesini verdi.

#Memur maaşları ne zaman yatar #2021 mayıs #bayramdan önce ödenecek mi
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.