Mehmet Demirkol: Üst düzey disiplin

Ghezzal yine şahane bir gol pası attı. Necip ve Güven işlerini iyi yaptı. Konuk ekibin 10 kişi kalması sonrası da ev sahibi, üst düzey disiplinle oynayıp rakibi de kalbinden uzak tutarak maçı tamamladı.

Kuşkusuz en çok konuşulacak olan konu gol öncesi topun çizgiyi geçip geçmediği, taç olup olmadığı olacak. Benim fikrim topun çıktığı yönünde.... Ancak muhtemelen VAR, topun çıktığına yönelik bir kanıt bulamadığı için böyle bir karar verdi. Buna da itiraz edemeyiz. Tabii gol bundan ibaret değil. Ghezzal yine şahane bir gol pası attı. Yaptığı orta da karadan karaya güdümlü bir silah. Bölgeye atılan, savunmanın müdahalesini çok zorlaştıran harika bir iş. İşte mevzu bu kaliteyle değişti. Yoksa Sivas da pozisyon bulmuştu.

Temelde derbi şablonu

Golden sonra Sergen Yalçın’ın karma planı biraz rakibi beklemeye döndü. Ancak temelde bir derbi şablonu uyguladıklarını söylemek lazım. Yani Sivas rakip alana yerleştiğinde buna itiraz etmediler. Çekilip beklediler. Sert oynadılar. Mensah biraz daha dikkatli olsa ani çıkışlarda işi bitirebilirlerdi. Sergen Hoca, Necip’i savunmanın önüne koymuştu. O yerleşik savunmada işi iyi yaptı. Güven de güçlü Sivas stoperleriyle sert mücadelede geri adım atmadı. Aboubakar’ı aratmaması Beşiktaş açısından yeni bir transfer kadar değerli.

O telefonu kim verdi?

Devrede Hakan Arslan’ın atılması sadece bir oyuncunun dışarıda kalması değil. O Sivasspor’un ruhu. Bir kişi eksilmediler, çok eksildiler. Tabii oyun 1-0’ken kendisini, haklı da olsa bu kadar kaybetmesi ve asıl önemlisi ona o adrenalinde o telefonu verenin sorumsuzluğu da Sivas açısından yaralayıcı oldu. Beşiktaş 2. yarıda işi hiç gevşetmeden üst düzey bir disiplinle ve rakibi kalbinden uzak tutarak maçı tamamladı. Bu önemli. Çünkü eksik kalmaktan bu ligde en az etkilenecek takımların başında Sivasspor geliyor. Hiçbir şey üretemediler.

Mehmet Demirkol / Fanatik