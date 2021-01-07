Mehmet Demirkol: Süper star değil teknik direktör!

Sezon başında Beşiktaş; Ersin, Rıdvan, Necip, N’Koudu, Oğuzhan ve Larin’le çıktığı maçı 10’un üzerinde pozisyon bularak, 70 dakika pozisyon vermeden 6-0 kazanacak ve lider olacak deseler herhalde kimse kolay kolay inanmazdı. Larin bir sezonda en fazla gol atmıştı Beşiktaş’ta, dün 4 tane attı.

Beşiktaş dün itibarıyla ligin en olgun futbolunu oynayan takımlardan biri artık... Alanya, Gaziantep gibi rakiplerinden farklı olarak birkaç planı da uygulayabiliyor. Her rakibe karşı etkin şablonları da kuruyor. Derin savunmalara karşı pozisyon sorunu yaşasa da savunma direnci düşmediği için sabredebiliyor ve risk alabiliyor.

Yoğunluk bunaltıcıydı

Dün de ayağa oynamayı seven ve iyi kadroya sahip Rizespor’a karşı Atiba’yı tribünde tutarak Souza, Necip, Oğuzhan orta üçlüsüyle çok etkin bir oyun oynadılar. Rize savunması korkunç hatalar yaptı ama uğraştıkları yoğunluk da bunaltıcıydı. Sergen Yalçın topu rakibe verdi. Ama yüksek yoğunluklu bir presle ve boşta kalan tüm topları alarak oyunu sürekli domine ettiler. 70’ten sonra yorgunluk başlayınca Rize baskıdan çıktı ama bu kez de kontralar etkili oldu. Negatif hiç birşey söyleyemem.

Her maç ayrı plan

Şu ana kadar Sergen Yalçın, oyuncuları ve oyunu birlikte geliştirdi. Performans optimizasyonu en üst düzeyde. Ve her maç için ayrı planı arada takılsalar da uygulayabiliyorlar. Öncü rotasyon da yaparak... 2 aydır sürekli pragmatik çözümleri de maç maç bularak. Sergen Yalçın işgal ettiği koltuğu artık ‘Süper star'lığıyla değil teknik direktörlüğüyle de tam dolduruyor. (Mehmet Demirkol / Fanatik)