Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın çözüm bulmalı

Yanal Gençlerbirliği maçındaki ileri üçlüden, Orgill'in cezasında sadece Gökdeniz'i ileride görevlendirdi. 6-3-1’le az sayıda hızlı hücuma çıkarken Eren ve Amilton'u en öne yolladı. 9'lu bir blokla Beşiktaş'ı karşıladı. Bu defansif oyun sürpriz değil. Ancak bu sıkışıklığı Ghezzal'ın ortalarıyla aşmayı başaran Beşiktaş’ta santrfor arkası 3’lü Larin-Ljajic-N'Koudou’ydu. Ljajic kalabalıkta çokça yavaş ve kayıptı. Larin ters ortaları bulamadı. Sadece N’Koudou biraz etkili olabildi. Savunmayı ender de olsa açabilen ise Souza’nın paslarıydı. Top hep Beşiktaş’ta kaldı ama iki takım kırmızı karta kadar aynı sayıda pozisyon bulabildi. Farkı, Gökdeniz hamlesinden gol çıkarabilen Yanal’ın hanesine yazabileceğimiz artı…

Tuzaktan kaçamadılar

Kırmızıdan önce Yalçın’ın Larin’i sahada tutarak hücum kaynağındaki 3 oyuncuyu değiştirmesinin oyunu biraz değiştirdiğini söylemek lazım. Antalya’nın 6’lı savunma bloğunun karşısına Ghezzal, Oğuzhan, Mensah ve Larin’in yanına iki kanat savunmacısını da çıkararak kalabalık bir hat koydu. Bu ev sahibinin dengesini biraz bozdu. Savunma lideri Veysel’in atılmasının onları etkilediğini söylemek lazım. Beşiktaş kırmızıdan sonra bulduğu az sayıda pozisyondan galibiyet çıkarabilirdi. Ancak sanırım sonrasında yavaş yavaş tuzağa düştüler. Antalya savunması ceza sahası içine büzüldükçe onlar da hücum genişliğini kaybedip kalabalığa mahkum oldular. Vida'yı da santrfora çıkmışken oyunu biraz daha kenarlara açıp Antalya savunmasının bu tuzağından kaçabilirlerdi. Ama yapamadılar. Beşiktaş Alanayaspor’un 5-6 hafta önce girdiği krizin başlangıcında gibi. Sergen Yalçın çözüm bulmalı.

MEHMET DEMİRKOL / FANATİK