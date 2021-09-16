Mehmet Demirkol: Pjanic yine orkestra şefiydi

Beşiktaş herhangi bir lig maçından farklı başlamadı. Orta saha kurgusu yerinde, savunma önde, Ghezzal ve Larin doğru genişlikte... Pjanic yine orkestra şefiydi. To pa sahip olup arkaya Batshuayi’yi kaçırmayı da başardılar. Olmadı. Rose’nin saha kenarında hiç de rahat olmadığı görülebiliyordu. Kaleden Haaland’a atılan uzun toplarda doğru ikili pozisyon almalarla sorun çıkmaması da sağlandı. Sonra her şey değişti. Rose, oyun kuramama sorununu Bellingham’ı biraz daha merkeze çekerek çözdü, Brandt’ı biraz öne attı. Ghezzal-Rosier yıpratıcı bir oyun oynadı ve iki oyuncunun da dengesini bozdu. Dortmund çıkıp yerleştikten sonra yine bildiğimiz baklavaya dönebildi. Ve burada da hızlı ezbere paslarla işi çözdüler.

Ersin, ilk gol dışında...

Bellingham’ın Şampiyonlar Ligi’ne özel bir performans gösterdiğini de söylemek lazım. Çok hızlı, çok seçenekli ve çok güçlüydüler. Gol değil ama Haaland’ın boş kaleye kaçırdığı pozisyondan sonra seyirci de vites düşürdü. Souza, savunma sigortası olmakla çok meşguldü. Atiba da bu hızlı oyunda hiç olmadığı kadar aksadı. Dortmund’un bu sene savunma göbeğinde yaşadığı sorunlar Rose orta sahasıyla oynayarak çözüm bulmaya çalıştı. Son 10 dakikaya kadar da başarılı oldu diyebiliriz. Çok pozisyona girdiler. Neyseki hem onlar beceriksiz hem de Ersin ilk gol dışında formdaydı. (MEHMET DEMİRKOL - FANATİK)