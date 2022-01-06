Beşiktaş’ın ilk yarıda kurduğu ön alan presinde eksik kalan plana sadık bir santrfor performansı. Bunun sadece bir istisnası oldu. Onda da gol geldi. Atiba’nın golünde, Batshuayi’nin ofsayt pozisyonunda da olsa savunmayı aldatışı Beşiktaş’a üstünlük getirdi. Bunun dışında güçlü, kalabalık ama plansız hücum ettiler. Bu tip bir yapısal sorunda Larin de sıradanlaşıyor. Bağlar kopuyor. Enerji boşa harcanıyor.

Kurban Vida oluyor

Önder Karaveli Pjanic’e savunma önünde oyunu kurma işini vermenin en iyisi olduğunu düşünüyor. Souza bağlantıda. Atiba da santrfor arkasına sarkan bir görevde. Sergen Yalçın onu bu şekilde kullanarak çok önemli kazanımlar elde etmişti. Tabii burada skor gelmeyince birden fazla sorun da çıkıyor. Batshuayi pek plana uyan bir adam değil. Pjanic savunma önünde tek kaldığında da rakip kalabalık ve hızlı çıktığında iş zorlaşıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için stoperlerden biri özellikle Vida öne çıktığında sakarlıklar ön plana çıkıyor. Sonuçta kurban da bu geniş alanı kontrol etmekte zorlanan Vida oluyor. Dün Antalya ilk yarıda bunu zorlamadı ama 2. yarıda oyun anlayışında ve oyuncularda yapılan değişikliklerle oyunu aldı rakibi tedirgin etti.

Tecrübe ön palana çıktı

Yorgunluk ve kulübe zaafı da ortaya çıkınca dengeyi sağladı. Ama devamını getiremediler. Böyle olunca tecrübe ön plana çıkıyor. Atiba ve Souza burada fark yarattı diyebiliriz. Belki hücum yönünde iş yapamadılar ama savunma güvenliği sağlamayı başardılar. Böyle olunca denge geldi. Sonrası penaltı becerisi. Bu kadar eksikle Önder Karaveli için önemli bir başarı. Nuri Şahin içinse önemli bir deneyim. (MEHMET DEMİROL - FANATİK)