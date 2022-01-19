Caner’in alışıldık sakarlıklarından biriyle gelen penaltı sonrası Beşiktaş’ın oynadığı kontrol futbolunun bu sıkışık takvimde geçerliliği var. Seyirlik bir oyun değil belki ama Oğuzhan oyundan çıkana kadar savunma anlamında iyi durdular. Rosier, Necip ve Rıdvan’ın oyunun temel taşları olduğunu da belirtmek lazım.

Öte yandan Biglia ve Pesic’in olmadığı Karagümrük’ün oyunu kurma konusunda da hücum etkinliği anlamında da sorunları oldu. Emre Mor ve Karamoh hızlı ama kafasında oyun planı olmayan oyuncular. Borini’nin Bistrovic dışında destek gördüğünü söylemek zor. Bunu Beşiktaş savunması da zorlaştırdı kuşkusuz.

Karagümrük zaten rakip alanda pas yaparken kaptırdığı toplarla pozisyon verme rekortmeni olduğu gerçeği de ortada. Bu yüzden Volkan hoca oyun merkezini biraz daha geri çekince Beşiktaş’ın kontrol oyunuyla pozisyonu kıt bir oyun oldu. Son 10 dakikaya kadar. Batshuayi’nin kolay tahmin edilebilir, düz şutlarının da altını çizmek lazım.

Oğuzhan çıkınca…

Oğuzhan çıktıktan ve Karagümrük risk almaya başladıktan sonra konuk ekip adına ciddi bir sorun ortaya çıktı. Biglia’sız ev sahibi bu kadar risk alırken Beşiktaş yarı sahayı geçecek doğru hamleleri yapamadı. Özellikle Ghezzal oyundan çıktıktan sonra. Güven, Can, Gökhan, Batshuayi sanki 3. bölge dışında nasıl top oynanacağını bilmez gibiydiler. Geniş alanları kullanamadılar ve çok top kaybı yaptılar. Buradan çıkacak övgü Pesic’e bir pozisyon dışında şans vermemeleri oldu. (MEHMET DEMİRKOL - FANATİK)