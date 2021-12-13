Kayserispor’un perşembe akşamı Galatasaray’ın Roma deplasmanında yaptığına benzer savunmasını aşan o oldu. Hikmet Karaman’ın Campanharo’nun merkezinde olduğu derin savunmasını aşmak Beşiktaş’ın 2. golü attığı 84. dakikaya kadar hiç mümkün olmadı. Orta saha kanatlarını savunmanın içine çekip beklerini merkeze yardıma gönderdiği, icap ettiğinde markaj devrini de çok iyi yaptıkları bir kurguydu bu. 2. bölgede can sıkıcı bir presle Beşiktaş’ı hataya zorlayıp hızla da çıktılar. Bunlar genelde rastgele çıkışlar da olmadı. Attıkları 2. golde 6 oyuncuyla Beşiktaş savunasının başını döndüren bir paslaşma yaptılar ve altı pasta Thiam’a golü attırdılar. Gerçekten iyi çalışılmış bir düzeni Güven oyuna el koyana kadar çok iyi uyguladılar. Yedikleri ilk gol beklenmedik bir beceri, bir icattı neredeyse.

Avrupa standartlarında

Beşiktaş, ilk yarıyı ağır oyunla çöpe attı. İkinci yarı ise tempoyla başladı ama Kayseri’nin bunu da büyük beceriyle savunduğu açık. Güven-Oğuzhan oyuna girip biraz dar alan işleri yapmaya başlayınca belki savunmada yumuşadılar, riski artırdırlar ama Batshuayi’nin hareketli oyununu kanada taşıması Kayseri’yi zorladı. Tabii asıl fark Güven’in merkezde savunma orta saha arasında gösterdiği dozer performansı oldu. Kayseri bunu savunamadı. Beraberlik sonrası biraz açılınca da geniş alanda işleri daha kolay oldu. Sonuç olarak Avrupa standardında bir maç izledik. Kayseri’nin 2. golünden sonra tribünlerden yükselen Sergen Yalçın tezahüratının ardından gelen şahlanma da oldukça dikkat çekiciydi. (MEHMET DEMİRKOL - FANATİK)