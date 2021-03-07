Mehmet Demirkol: Golcüler sezona damga vuruyor

Süper Lig’de geçirdiği 2 sezonda toplam 5 gol atan Larin’in dün sahadaki çözüm üreten seri oyuncu olduğuna inanmak zor. Yalçın’ın, en büyük başarılarından biri onun geldiği seviye. ‘Bu adama bu kadar para verilir mi?’den ‘İyi yatırım gerçekten’ noktasına geldik. Keza geçen yıl sakatlığı nedeniyle Portekiz Ligi’nde toplam 66 dakika oynamış Aboubakar’ın, lige damgasını vurduğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Bu iki hücum adamıyla yola çıkmış olmak bile başlı başına delilik olarak görülebilir. Kalede Ersin-Utku ikilisiyle sezona başlamış olmak gibi. Beşiktaş dün iyi oyunlarından birini oynamadı. Hatta 2. yarıda yenilen presi açmak konusunda yaşanan sıkıntı bu sahada bu sene az görülen bir durum. Sa Pinto, takım şeklini değiştirmeden oyun merkezini ileri çekmeyi başardı. Ghezzal, Ljajic gibi iki pasör, Rıdvan ve Rosier gibi hızlı oyuncuların desteklediği bitirici 2’li karşısında bu plana geçmek cesurca. Bunu ceza sahası aksiyonları dışında iyi uygulayabilmek ise başarı. Ancak Vida ve Welinton ikilisi her seferinde öncü müdahaleler yaparak bu oyunun doğru şekilde sonlanmasını engelledi.

Paniklemezse sonuç buluyor

Töre oyuna girene kadar bu baskıyı hiç kıramadılar ama telaşa da kapılmadan soğukkanlı ve hatasız bir oyun sergilediler. Beşiktaş paniklemediği sürece bir şekilde sonuç buluyor. Dün bu, savunma arkasına atılan toplarla oldu. Ancak hala topu rakibe bırakmadan bir oyun soğutma yapabildiklerini söylemek zor. Böyle olunca da Ersin’in çok da doğru olmayan müdahalesi gibi hata, her şeyi riske atabiliyor. Direkten dönen top gol olsa bu konu çok daha büyük bir tartışma yaratabilirdi. Bu durum rakipler için başka bir plan imkanı sunuyor. Bundan önümüzdeki haftalarda yararlanmak için plan üreteceklerdir. (MEHMET DEMİRKOL / FANATİK)