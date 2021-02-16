Mehmet Demirkol: Eksik dinlemiyor yıldız çıkarıyor

Gençlerbirliği ligin orta saha sertliği en düşük takımlarından. Beşiktaş’ın presli orta saha oyunuyla başa çıkmaları kolay değil. Gençler’in teknik heyeti rakip her ne kadar savunmada çok eksik olsa da maçın başında korakor bir oyunu risk olarak değerlendirmiş. İkinci ve birinci bölge sınırına çok adamla yerleşerek rakibi karşılayıp savunma zaaflarından kontratak yakalamayı, ilerleyen dakikalarda da Beşiktaş’ın alacağı risklerden faydalanmayı amaçladılar.

Maç erken kopabilirdi

Tabii böyle bir oyunda Ghezzal, Aboubakar ve ekstra oyuncu Larin varken orta sahasını bu bölgeye sokmaktan çekinmeyen Siyah Beyazlılar’a, temassız savunma her türlü riski de beraberinde getiriyor. Daha maçın başından itibaren Ljajic, Ghezzal her defasında çok rahat ve demarke şekilde topla buluştular. Ghezzal da bundan mükemmel bir gol çıkardı. Eğer Ljajic 2 kez boşta kaçan arkadaşlarını görebilse maç ilk yarıdan kopabilirdi. Bu olmayınca 30’dan sonra Gençler biraz rakibini geri koşturdu. Ama Beşiktaş’ın eksiklerine rağmen çok az açık verdiğini gördük.

Cenk’in katkısı çok olur

Bu yıpratıcı oyunda eğer 2. golü erken bulsalar rakibi depresyona sokabilirlerdi (ki sonra da öyle oldu). Ghezzal’ın sakatlığı ve Aboubakar’ın çıkışı sonrası N’Koudou merkezli bir sol kanat hücum planıyla zorladılar. Belki çıkan oyuncu Aboubakar değil Larin olsa taktik ezber daha iyi işlerdi. Gökhan oyuna girdikten sonraysa bu hafıza biraz kendisini gösterince Cenk yıldızlaştı. O, kalabalık hücum hattı içinde daha etkili bir oyuncu. Onu İngiltere’ye götüren kendisini kaybettirebildiği bir oyundu. Katkısı çok olacak.

MEHMET DEMİRKOL / FANATİK