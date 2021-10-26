Mehmet Demirkol: Beşiktaş standardı

Terim’in Lokomotif maçının başlangıç kadrosunu kullanmasını bekliyordum. Final kadrosunu kullandı. Bu ön alan baskısıyla başlayacak Beşiktaş’ı karşılamak açısından karışık bir durum yarattı. Lokomotif’e isabetli şut çektirmeyen merkezde hiç açık vermeyen oyun olmadı. Beşiktaş sıklıkla sızma yaptı. Bütün sahayı kullanmak istediler. Beşiktaş’ı geri koşturmak... Hatta maçın başında rakibi karşılarken 4-5 kişiyle rakip alana geçtiler. Ama Beşiktaş orta sahası sabırla Pjanic’in sürekli dolaşıp boşa çıkmasıyla bunu aştı. Ghezzal ve Rosier tandemine topu geçirdikleri her seferde de pozisyon buldular. Batshuayi pres gücü seviyesinde bir bitiricilikte değildi.

Muslera çok kötüydü

Peki bunun karşılığında Galatasaray ne aldı derseniz? Penaltıya kadar rakip ceza sahası içinde 6 kez topla buluşma ve 0.2xG (gol beklentisi). Cica’nın şahane şutu bunu saklayamadı. Bunu ancak Muslera’ın ekstra performansı saklayabilirdi. Beşiktaş beklerini tam anlamıyla çıkarıp oyunu genişlettiği oyunda Uruguaylı da çok kötüydü. 2 golde de büyük hata yaptı diyebiliriz. Hem kenardan hem merkezden rakibe şanslar verdiler.

Bitiricilik sıkıntısı

Yani Terim’in Avrupa’da şahane işleyen sistemi aynı şekilde çalışmadı. Üstüne bir de penaltı kaçtı. Beşiktaş’ın standart oyununu son 10 dakika dışında sergilediğini söyleyebiliriz. Yine Sporting maçında olduğu gibi bir bitiricilik sıkıntısı vardı. Ama bunu oyuncu değiştirerek çözmek mümkün değil. Çünkü o kaçıranlar olmadan rakip savunmayı böyle açmak mümkün olmaz.

(MEHMET DEMİRKOL - FANATİK)