Mehmet Demirkol: Başka bir seviyeye çıktı

Çok iyi oyuncular transfer edebilirsiniz. Ancak o oyuncuları birlikte anında sahaya sürebileceğiniz bir oyun anlayışını da transfer etmek çok ender olur. Sergen Yalçın’ın Pjaniç’i kullanışında böyle bir müjde vardı. O kadar doğru yerde durup o kadar çabuk topu oyuna soktu ki... Yapılan presin anlamı başka bir seviyeye çıktı. Arkadaşları hemen liderliğini kabul etti. Yaptıklarının onlara faydasını hemen anladılar. Top ona gelmeden değil, neredeyse top rakipteyken hücumdaki planını biliyor gibiydi.

Hakkını verelim

Sergen Yalçın’ın geçtiğimiz sene oynattığı oyun böylece başka bir seviyeye çıktı. Tabii ki Batshuayi, N’Koudou ve Rıdvan gibi ekstra oynayan oyuncuların hakkını vermek lazım. Ama bu performanslarda da hızla, rakip reaksiyon veremeden boş alana taşınarak kurulan oyunun payı var. Malatya, Trabzon maçında da doğru savunma yapamamış rakibinin akın genişletmelerinde büyük sıkıntı yaşayıp 5 gol yemişti.

Defoları var...

Ancak bu kez Tetteh’in de yokluğunda 70 dakika rakip alana geçmekte de çok zorlandılar. Bezdirici prese orta sahada karşılık vermeyip dağıldılar. Kuşkusuz Çarşamba akşamı Dortmund burayı daha yüksek seviyede test edecektir. Ancak Leverkusen karşısında izlediğim rakibin de defoları var. Haaland’ın korkutuculuğunun yanında özellikle savunma göbeğindeki kopuklukları da dikkat çekici. Beşiktaş bu hareketli hücum oyunuyla bu sorundan yararlanabilir. (MEHMET DEMİRKOL - FANATİK)