MEB'den 8 bin 439 personele ödül! İşte MEB ödül alan personel listesi

MEB 8 bin 439 personele ödüllendirdi. Tebliğler dergisinde ki listede öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, memur, şef, VHKİ gibi kadrolardan isimler yer alıyor. İşte MEB ödül alan personel listesi...

DİĞER HABERLER 15.05.2021 - 14:08 15.05.2021 - 14:26 Kartal Bakışı
MEB'den 8 bin 439 personele ödül! İşte MEB ödül alan personel listesi

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yılda göstermiş oldukları başarıya istinaden 8 bin 439 personele ödül verdi. Mayıs 2021 yılı Tebliğler Dergisinde yer alan listede çeşitli kadrolardan eğitim öğretim personelleri yer alıyor. 

İl il, ilçe ilçe verilen listeye göre okul yöneticileri, öğretmenleri, il ve ilçe milli eğitimlerden şef, şube müdürü, müdür gibi kadrolardan isimler var.

Söz konusu MEB ödül alan personel listesinde; 1.701 okul müdürü, okul müdür vekili ve kurucu vekil, 2 bin 424 öğretmen, 400 memur (VHKİ, şef, bekçi, bilgisayar işletmeni, İSG uzmanı, sayman, teknisyen) bulunuyor.

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MEB ÖDÜL ALAN PERSONEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ (2763 sayılı 2021 mayıs ayı tebliğler dergisi)

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