MEB son dakika açıklaması! Ortaokul sınavları iptal mi oldu? Ortaokullarda sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortaokullarda sınav olacak mı? Ortaokul öğrencileri 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte bu sorular milyonlarca öğrenci ve velinin haftalardır zihninde dolaşan sorulardı... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya dair bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.

2021'in 2. dönemi yaklaşık bir ay içinde sona erecek. Pandemi nedeniyle öğrenciler 2. dönem henüz sınava girmediler. Ortaokullarda 2. dönem sınavlarına dair merak gittikçe artarken, MEB son dakika açıklaması konuyu aydınlığa kavuşturdu.

2. Dönem Ortaokul Sınavları İptal Mi?

2021'in ikinci döneminde yapılması gereken Ortaokul sınavlarında yeni düzenleme gidildi. MEB son dakika açıklamasına göre sınavlar öğrencinin tercihine bırakıldı. Buna göre öğrencilere alternatifler sunuldu.

Ortaokullarda Sınavlar Ne Zaman Olacak?

Ortaokullarda yapılması planlanan sınavlar için öğrencilerin tercihlerini gösterir dilekçeleri önümüzdeki günlerde alınacak ve sonrasında sınava girmek isteyen öğrenciler için sınav planlamaları okullar tarafından yapılacak ve öğrencilere duyurulacak.

Buna göre;

2. Dönem Sınav Notu Olan Öğrenci;

- Sınav notunu olduğu gibi karnesine yansıtabilir.

- SInav notunu yükseltmek için sınava girebilir.

- Birinci dönem karne notunun aynısını karne notu olarak kullanabilir.

2. Dönem Sınav Notu Olmayan Öğrenci;

- İkinci dönem yapılacak sınavlara girebilir.

- Birinci dönem karne notunun aynısını karne notu olarak kullanabilir.