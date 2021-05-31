MEB açıkladı! Okullar yüz yüze eğitime başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar açıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MEB yüz yüze eğitim ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Okullar yüz yüze eğitime başlıyor mu? İşte ayrıntılar...
DİĞER HABERLER 31.05.2021 - 20:55 31.05.2021 - 21:00 Kartal Bakışı
MEB, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi. Diğer yerlerde ise 1 Haziran'dan itibaren ilkokullar ve 7 Haziran'dan itibaren ise ortaokullar ve liseler de yüz yüze eğitime başlıyor.
İşte MEB'den yapılan açıklama;
İlkokullar Yüz Yüze Eğitim
1 Haziran Salı günü itbariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim kararı açıklandı.
Ortaokullar Yüz Yüze Eğitim
7 Haziran Pazartesi itibariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim kararı alındı.
Liseler Yüz Yüze Eğitim
7 Haziran Pazartesi itibariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim kararı alındı.
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P