MEB açıkladı! Okullar yüz yüze eğitime başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar açıldı mı?

MEB, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi. Diğer yerlerde ise 1 Haziran'dan itibaren ilkokullar ve 7 Haziran'dan itibaren ise ortaokullar ve liseler de yüz yüze eğitime başlıyor.

İşte MEB'den yapılan açıklama;

İlkokullar Yüz Yüze Eğitim

1 Haziran Salı günü itbariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim kararı açıklandı.

Ortaokullar Yüz Yüze Eğitim

7 Haziran Pazartesi itibariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim kararı alındı.

Liseler Yüz Yüze Eğitim

7 Haziran Pazartesi itibariyle haftada 2 gün yüz yüze eğitim kararı alındı.