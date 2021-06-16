M'Baye Niang için Beşiktaş, Porto ve Krasnodar devrede

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve güçlü bir kadro kurma hazırlığı yapan Beşiktaş'ın Senegalli yıldız M'Baye Niang ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Rennes'te kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncuyla Porto ve Krasnodar da ilgi gösteriyor.

Fransız ekibinin yılda 3.5 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncuyu yüksek maliyetinden dolayı elden çıkartmaya çalıştığı belirtilirken, iki taraf arasındaki fesih görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi. (GOAL)