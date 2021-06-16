M'Baye Niang için Beşiktaş, Porto ve Krasnodar devrede

Aboubakar ve Cenk'ten sonra forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim M'Baye Niang oldu.

FUTBOL 16.06.2021 - 15:47 16.06.2021 - 15:54 Kartal Bakışı
M'Baye Niang için Beşiktaş, Porto ve Krasnodar devrede

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve güçlü bir kadro kurma hazırlığı yapan Beşiktaş'ın Senegalli yıldız M'Baye Niang ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Rennes'te kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncuyla Porto ve Krasnodar da ilgi gösteriyor.

Euro 2020 kabus oldu! Türkiye 0-2 Galler

Euro 2020 kabus oldu! Türkiye 0-2 Galler

Fransız ekibinin yılda 3.5 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncuyu yüksek maliyetinden dolayı elden çıkartmaya çalıştığı belirtilirken, iki taraf arasındaki fesih görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi. (GOAL)

#M'Baye Niang #Beşiktaş #forvet #Transfer
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası