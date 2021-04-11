Josef de Souza, şampiyonlukla ilgili hayalini paylaştı, çarpıcı ifadeler kullandı.

Josef'in dergideki açıklamaları şöyle;

"KOLAY OLMAYACAK"

Takımdaki ortam sıcak, baskı yok. Mutlu bir çalışma grubuyla beraberiz. Şimdiye kadar iyi bir lig oynadık diyebiliriz. Kupada da finale geldik. Kolay olmayacak, çok mücadele etmemiz gerekiyor ama umarım mayıs ayında iki kupayı birden kaldırırız. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldim. Kulübe bu şansı bana tanıdığı içini sonsuz teşekkür ederim. Önümüzdeki iki kupayı kazanırsak bu inanılmaz olur.

"DİĞER ARKADAŞLARIMA ÖRNEK OLUYORUM"

Bence en önemlisi mücadelemle ve isteğimle diğer arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Hatta Gençlerbirliği maçında şöyle bir anımız var. Dorukhan maçtan sonra geldi ve 'Senin mücadele edişini görünce ben de aşka geldim ve içimde daha fazla oynama isteği uyandı' demişti.

"BOĞAZ'IN BİTİM KUTLAMA TEKNEKELERİMİZLE..."

Uzun zamandır beklediğim bir şampiyonluk. Artık zamanı geldi. Doya doya bu şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Mayıs ayında Boğaz'ın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORDUM"

Bildiğiniz gibi oyuncular Suudi Arabistan'a konunun maddi tarafına baktıkları için gidiyorlar. Ben de maddi açıdan değerlendirdiğim için, genç olmama rağmen iyi bir kontrat sundukları için oraya gitmeyi tercih ettim. Stadyumdaki atmosfer olsun, oyuncuların futbola yaklaşımı olsun çok profesyonel bir ortam bulmadım. Bunu gördükten sonra orada çok fazla kalmayacağımı başından beri biliyordum. Başarılı olduğum, uyum sağladığım Türkiye'ye dönmek istiyordum. Bunu da bana Beşiktaş verdi.