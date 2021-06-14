Maxim, Atiba'nın yükünü hafifletecek

Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş ilk hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

FUTBOL 14.06.2021 - 08:03 14.06.2021 - 08:05 Kartal Bakışı
Maxim, Atiba'nın yükünü hafifletecek

Sergen Yalçın’la yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Yalçın’ın kadroda görmek istediği isimler için kapalı kapılar arkasında yoğun çaba harcıyor. 

Kartal kiralık sözleşmeleri biten Montero, Mensah ve Cenk Tosun’la yollarını ayırdı. Yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan da takımla vedalaştı. Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş ilk hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

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Atiba’ya yeni partner

Teknik patron Sergen Yalçın’ın 38 yaşındaki Atiba’ya yeni bir partner aradığı ve Gaziantep forması altında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Maxim’i çok beğendiği belirlendi. 

Atiba’nın orta alandaki yükünü mutlaka hafifletmeyi planlayan Yalçın’ın, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde 30 yaşındaki Rumen oyuncunun kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için Gaziantep’e resmi teklif yapacağı kaydedildi. (SKORER)

#maxim #Beşiktaş #Transfer
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