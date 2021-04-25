Mavera Aytulu kimdir, gerçek adı nedir? Mavera Aytolu karakterini kim oynuyor, yaşı kaç?

TRT 1'de yayınlanan Mavera dizisi tarihteki ilk alperenlerden Hace Ahmed Yesevi'nin hayatından bir kesit anlatıyor. Peki Mavera oyuncularından Aytolu kim, Mavera Aytulu'yu kim oynuyor, gerçek adı ne?

Her akşam 23:30'dan sonra yeni bölümü yayınlanan ertesi gün 16:00'dan sonra ise tekrar bölümü verilen Mavera Ramazan ayı ile birlikte sona erecek.

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği, Doğan Ümit Karaca’nın yönetmen koltuğunda oturduğu mini dizi formatındaki Mavera internetten de oldukça izleniyor.

Hace Ahmed Yesevi, Pehlivan Usta, Mahmut Aga ve Mansur Ata'nın Bağdat'a gelişleri ile birlikte yaşananları hikaye eden Mavera dizisinde usta oyuncularla birlikte genç oyuncularda rol alıyor. Bunlardan birisi de Kutluk ile Elmas Ana'nın kızları Aytulu... Peki Aytulu kim, Mavera Aytolu gerçek adı ne, rolü kim oynuyor, yaşı kaç? İşte yanıtlar...

Mavera Aytulu (Aytolu) Kim?

Dizide yörük kızı olan Aytolu izleyenler tarafından Aytulu diye anlaşıldı. Sosyal medyadan ve youyube yorumlarından gördüğümüz bu durumu önce düzeltmek gerek. Mavera hikayesinde o karakterin adı Aytolu... Aytolu veya izleyenlerin kulağında Aytulu olarak geçen karakteri genç oyuncu Nur Berfin Çiroğlu oynuyor.

Mavera Aytolu, Nur Berfin Çiroğlu Kimdir?

22 Aralık 1993 doğumlu olan Nur Berfin Çiroğlu'nu Bir Litre Gözyaşı, Bizim Hikaye dizilerinden de tanıyoruz. İstanbul doğumlu olan Çiroğlu lise eğitimini Fen Lisesinde gerçekleştirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde okumuştur.

Birçok reklam filminde oynayan Nur Berfin Çiroğlu, Adını Sen Koy dizisinde İpek olarak ilk dizi kariyerine başlamıştır. Arkasından Bir Litre Gözyaşı'da Hande ve Bizim Hikaye'de Merve olarak karşımıza çıkmıştır. Mucize Doktor dizisinde de kısa bir rol almıştır. Şu anda Mavera dizisinde Aytolu (Aytulu) rolünü oynamaktadır.

Mavera Aytulu Kaç Yaşında, Boyu Kaç?

Aytolu karakterini oynayan Nur Berfin Çiroğlu 28 yaşında ve 1,70 m boyundadır.

Mavera Nerede Çekiliyor?

Hace Ahmet Yesevi'nin hayatını konu alan Bağdat şehrinde olayların geçtiği ve birbirinden güzel mekan tasvirleriyle Mavera dizisi Konya'da çekiliyor. Dizi çekimlerinin birçoğu Konya’nın Meram ilçesinde gerçekleştiriliyor