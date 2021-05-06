Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın derbide olası puan kaybının şampiyonluğu riske edeceğini düşünüyor. Siyah-beyazlı hoca dev maçı kazanarak hedefi vurmanın hesaplarını yapıyor.

Tek plan galibiyet

Süper Lig’in son 3 haftasına Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın 6 puan önünde lider giren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynayacakları dev derbiden zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Galatasaray karşısında beraberlik veya yenilginin çok yaklaştıkları şampiyonluğu riske atabileceğini hesaplayan Yalçın, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Siyah-beyazlı hocanın oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda rehavet uyarısı yaparak uyarılarda bulunduğu belirlendi.

‘Finali daha geçmedik’

Galatasaray’ın derbide şampiyonluk için son şansını deneyeceğine vurgu yapan Sergen Yalçın, ligde henüz hiçbir şeyin bitmediğini dile getirdi. Beşiktaş’ın teknik patronu, “Yarışın en önemli kısmını geride bıraktık ama bu işin finalini geçmiş değiliz. Son üç maçtaki motivasyonunuz derbide de sahaya yansımalı. Unutmayın ki henüz matematiksel olarak şampiyon olmadık. Bizim, ligin finalini de iyi yaparak şampiyon olmamız lazım. İşimizi asla şansa bırakmayalım. Maçı kazanıp, bu işe noktayı koyalım” ifadelerini kullandı. (MİLLİYET)