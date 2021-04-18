"Masumlar Apartmanı" kazan dairesinde kim var? "Masumlar Apartmanı" zincirdeki kim?

Masumlar Apartmanı hem sosyal medyada hem reytinglerde yüksek oranlarda geri dönüşüm alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyan dizide tuhaflıklar silsilesi izleyiciyi bir taraftan başka bir tarafa sürüklüyor. İşte tam bu doğrultuda zincirdeki kim, kazan dairesinde kim var, Han kimi zincirledi soruları da izleyicilerin zihninde dönüp duruyor.

Yeni bölüm fragmanında kapıcı Bayram, Naci'nin klarnetini Safiye'ye teslim etmek isterken görülüyor. Görüntülerde, Safiye'nin annesinin hayaliyle yine zor anlar yaşadığı var. Han'ın psikologda kavga ettiği Anıl evlerinin önünde onları gözetlerken görülüyor. Anıl apartmana giriyor ve Gülben ile karşılaşıyor. Esra, yaşadıklarını İnci'yi ablatıyor, Esat'ın orada tutulan kişi olabileceğini ifade ediyor. Kazan dairesine inen Esra ve İnci’nin Han'ın zincirlediği kişiyi görmek üzere...

Kazan Dairesinde Kim Var? Zincirdeki Kim?

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın kazan dairesine zincirlediği henüz yüzü gözükmeyen, sesi duyulmayan kişi halen gizemini koruyor. Esat ve Naci ortalıkta yok. İki isimden birisinin kazan dairesinde zincirli kişi olması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Dizi severlerin sosyal medyada ve youtube paylaşımlarının altına yaptığı yorumlardan da çoğu kişinin bu yönde beklentisi olduğu görülüyor. Ancak bir ters köşe olma ihtimali de mümkün. Han'ın geçmişinden birisinin orada tutulması, kazan dairesinde Han'ın yıllarca onu saklaması olası bir seçenek gibi duruyor. Kulislerden bu konuda bir bilgi sızdırılmadı. Yeni bölümde gizemin çözülmesi bekleniyor.