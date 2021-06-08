Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah neden ayrılıyor? İnci ölüyor mu?

Masumlar Apartmanı Salı akşamlarının vazgeçilmez tv yapımı olarak izleyicilerin listesinde en üst sıralara ulaştı. Başarılı oyuncu kadrosuna, sıradışı hikayesini katan Masumlar Apartmanı bir fenomen olma yolunda ilerliyor.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi isimlerin rol aldığı dizi sezon finali yapıyor. Farah Zeynep Abdullah yeni sezonda Masumlar Apartmanı'nda olmayacak.

Son bölümde, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrenen İnci, Han'dan ümidini keserek evlilik yüzüğünü fırlatıp atıyor. Masumlar Apartmanı son bölümü izleyenler, Farah Zeynep Andullah'ın oynadığı karakter İnci ölecek mi, Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrılıyor sorularının yanıtnı arıyor.

Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah Diziden Neden Ayrılıyor?

İnci'nin sezon finalinde öleceği söyleniyor. İnci'nin ölüm nedeni ise sezon finalinde ortaya çıkacak.

Farah Zeynep Abdullah'ın yorgunluk nedeniyle diziden affını istediği söyleniyor. Dizinin hikayesi başarılı oyuncuyu yordu ve bu nedenle ayrılıyor şeklinde medyaya haberler düşmüş durumda.

Şimdilik bütün bunlar iddiadan ibaret ve 8 Haziran gecesi durum kesinleşecek.