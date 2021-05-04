Masumlar Apartmanı Gamze kim? Masumlar Apartmanı Gamze gerçek adı, yaşı, boyu ne?

Masumlar Apartmanı, izleyenlerin ifadesiyle dram, komedi, gerilim hatta korku unsurlarını barındırabilen, sezona damga vuran dizilerin başında geliyor.

Salı akşamlarını Masumlar Apartmanı akşamı haline getiren dizinin, karakterlerinin her biri ayrı ayrı merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Neriman'ın okuldan sınıf arkadaşı Gamze. Peki Masumlar Apartmanı Gamze kim? Masumlar Apartmanı Gamze kaç yaşında, boyu kaç?

Masumlar Apartmanı Gamze Kim?

Dizide Gamze karakteri kendini beğenmiş ve ukala bir tip olarak dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı Gamze karakteri Gökçe Aydın tarafından oynanmaktadır. İşte Masumlar Apartmanı'nın Gamze'si Gökçe Aydın'la ilgili detaylar...

Masumlar Apartmanı Gamze, Gökçe Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır, Boyu Kaç?

Gamze karakterini oynayan Gökçe Aydın 1996 İstanbul doğumludur. Ege Üniversite'sinde Tarım Bölümünü ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans eğitim alan genç oyuncu Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu'nda oyunculuk eğitimine başlamıştır.

Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi ilgi gören yapımlarda, ayrıca reklam filmlerinde rol alan Gökçe Aydın, Masumlar Apartmanı Gamze rolüyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır.

Masumlar Apartmanı Gamze Gökçe Aydın Yaşı: Genç oyuncu 25 yaşındadır.

Masumlar Apartmanı Gamze Gökçe Aydın Boyu: 1,66 m boyundadır.