Masumiyet final mi yapıyor? Masumiyet neden yok, final mi yaptı?

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi oyuncuların rol aldığı Masumiyet dizisi hikayesiyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Fox Tv'de Çarşamba akşamları yayınlanan dizi ile ilgili final haberleri medyaya düştü. Üstelik Masumiyet yeni bölüm bu hafta yayın akışında yer almıyor. Fox tv yayın akışına göre Masumiyet yeni bölümü yayında göremiyoruz. Peki Masumiyet final mi yaptı, Masumiyet bu hafta neden yok?

Masumiyet Neden Yok?

Fox Tv'de Masumiyet yeni bölüm yayınlanmayacak. Nedeni ise bayram haftasına girilmiş olması. Dizi bayram nedeniyle setlere kısa bir süre ara verdi.

Masumiyet Final Mi Yapıyor?

Bu konuda iddialar güçlü gözüküyor. Resmi bir açıklama olmasa da medyaya düşen haberlere göre dizi yakında final yapacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Masumiyet dizisi reytinglerde geri kalınca final yapma kararı aldı. Dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.