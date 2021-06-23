MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? 2021'in MasterChef'i merakla bekleniyor

Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Son sezonun şampiyonu Serhat olmuştu. Peki Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

DİĞER HABERLER 23.06.2021 - 15:48 23.06.2021 - 15:59 Kartal Bakışı
MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? 2021'in MasterChef'i merakla bekleniyor
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Acun Ilıcalı'nın Tv8'de yayınladığı ve geniş kitlelerce izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye yakında başlıyor. Jüri üyelerinin seçimleriyle belirlenen yılın MasterChef'i yarışma boyunca birbirinden yetenekli yarışmacıları geride bırakmak zorunda.

Danillo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri ve sunucu olarak bulunduğu MasterChef Türkiye'nin geçen sezon şampiyonu Serhat olmuştu. Barbaros ile olan rekabeti izleyicileri heyecanlandırmıştı.

İşte Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve diğer ayrıntılar...

MasterChef Türkiye Yeni Sezon (2021) Ne Zaman Başlayacak?

Yarışma 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8'de ön eleme bölümleri ile başlayacak.

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