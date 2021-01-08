Mario Mandzukic heyecanı!

Alının bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'e 1.5 sezon için 3 milyon Euro garanti ücret ve toplam 1 milyon Euro şampiyonluk bonusu teklif etti. Tecrübeli yıldızın ise 6 milyon Euro garanti ücret talep ettiği belirlendi.

Bonservisi elinde olan Mandzukic'le pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Hırvat forvete yapılan en iyi teklifin Beşiktaş'ın olduğu da ifade edildi. Tecrübeli golcüye 2 Bundesliga ve 1 Serie A kulübünün ilgi gösterdiği belirtiliyor. (Skorer)