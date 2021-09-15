Marco Rose'dan Beşiktaş'a ve taraftara övgü

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş galibiyetiyle başladı. Maçın ardından Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose karşılaşmayı değerlendirdi.

FUTBOL 15.09.2021 - 22:36 15.09.2021 - 22:38 Kartal Bakışı
Marco Rose'dan Beşiktaş'a ve taraftara övgü
Kobel: Atmosfer gerçekten çok ihtişamlı

Kobel: Atmosfer gerçekten çok ihtişamlı

Marco Rose şu sözleri kullandı...

"Beşiktaş'ın ilk 25 dakikadaki performansı çok iyiydi. Biz gol attıktan sonra hakimiyeti ele geçirdik, oyunu domine ettik. Çok ihtişamlı bir taraftar. Beşiktaş herkes için zor bir takım. Biz favoriysek Beşiktaş'ı da gördük. Bize karşı baskın oyunlarını gördük. Beşiktaş da iyi bir yerde bitirebilir."

#marco rose #Beşiktaş #Borussia Dortmund
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