Marco Rose: İyi bir maç oynayacağımıza eminiz

Beşiktaş için görüşlerini ileten teknik adam, "Yarınki maç için hazırız. Avrupa'nın en büyük ve gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz. Bu bizi motive ediyor ve bunu kendimiz için olumlu kullanmalıyız. Beşiktaş, agresif savunma yapıyor ve hücumda da güçlü. Beşiktaş'ı analiz ettik, biz de atak yapacağız, iyi bir maç oynayacağımıza eminiz" mesajını verdi.

"HAALAND HAVA TOPLARINDA GELİŞMELİ"

Haaland'ın geliştirmesi gereken yönler olduğunu söyleyen Alman hoca, "Haaland harika bir oyuncu ve büyük bir potansiyeli var. Haaland'ın kafa gollerini son maçta gördük ama hava toplarına çıkışta kendini biraz daha geliştirecek." diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörüyle konuşup konuşmadığı sorulan Rose, "Edin Terzic ile Beşiktaş'ın taktiğiyle ilgili bir şey konuşmadık, genel bir konuşma oldu. İstanbul'a iyi bir oyun çıkarmak için geldik." dedi.

"SIRLARIMIZI AÇIKLAMAYACAĞIM"

Malen'in 11'de olup olmayacağı ile ilgili sır vermeyen teknik adam, "Malen güçlü bir oyuncu, yarınki maçta olup olmayacağına dair bir şey söyleyemem, yoksa sırlarımızı açıklamış oluruz. Fitness açısından çaba göstermeli, forma girmesi lazım. Leverkusen'e karşı yarım saat oynadı, gayet iyi bir performans sergiledi. Umarım takımla iyi kaynaşır ve iyi duruma gelir." ifadelerini kullandı. (SPORX)