Maraşlı Hilal gerçek adı nedir? Maraşlı Celal'in eski eşi Hilal'i kim oynuyor, kaç yaşında?

Atv'nin Hercai ve Akıncı'dan sonra final kararı aldığı Maraşlı dizisi hikayesinden Hilal karakteri izleyenlerin beğenisini topladı. Celal'in eski eşi olan ve istihbaratçı polis mesleğini sürdüren Hilal'i kim oynuyor, Hilal'in gerçek adı nedir diye merak eden dizi severler için ayrıntılar haberimizde...

Maraşlı Hilal Gerçek Adı Nedir?

Maraşlı dizisinde Celal'in eski eşi Hilal'i oynayan oyuncunun adı Sinem Akyol'dur.

Maraşlı Hilal'i Oynayan Sinem Akyol Kaç Yaşında?

Genç oyuncu 1 Ocak 1993 İstanbul doğumlu, 28 yaşındadır.

Sinem Akyol Kimdir?

Sinem Akyol Saint Benoit Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarım bölümünü okumuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü de okuyan, Nedim Saban'dan temel oyunculuk eğitimi alan Sinem Akyol oyunculuğunu geliştirme adına çeşitli diğer eğitimlerden geçmiştir. Birçok reklam filminde oynayan genç oyuncu ilk dizisine 2019 yılında Her Yerde Sen adlı yapım ile ayak basmıştır. Kanal D'de Afili Aşk dizisinde de boy gösteren Sinem Akyol, Maraşlı dizisinde Hilal karakterini oynamaktadır.