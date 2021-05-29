UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Chelsea maçı sonrası sezonun en büyüğü belli olacak. Bu akşam oynanacak maçta iki İngiliz kulübü Avrupa'nın 1 numaralı kupası için varını yoğunu ortaya koyacak.

İngiltere'de ligi şampiyon bitiren Manchester City, Şampiyonlar Ligi kupasını da ilk kez kazanarak rüya gibi bir sezon yaşamak isterken, Chelsea ise ikinci kez kupayı müzesine taşımak niyetinde!

İki İngiliz kulübü, Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı. 1970-71 sezonunda o zamanki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde M.City ile karşılaşan Chelsea iki maçı da 1-0 kazanmıştı.

Manchester City Chelsea şampiyonlar ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29 Mayıs Cumartesi günü Estadio do Dragao'da oynanacak Manchester City - Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.