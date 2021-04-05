Manchester City Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City Dortmund maçı saat kaçta?

Önceki turda İspanyol ekip Sevilla'yı deplasmanda 3-2 yenden Borussia Dortmund Almanya'da aldığı 2-2'lik skorla turu atladı. İngiliz dev Manchester City ise yine bir Alman ekip Monchengladbach'ı iki maçta da 2-0 yenerek çeyrek finalist oldu. Şimdi gözler bu güzel eşleşmede... İngizlilerin ve Almanların karşılaşmaları her zaman dikkat çekici olmuştur. Peki Manchester City Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Liginde 6 Nisan 2021'de oynanacak maçı Bein Sports 3 ekranlara taşırken, Azerbeycan'dan cbcsport.tv'de maçı yayınlayacak.

Manchester City Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Devler ligi çeyrek final maçı 22:00'da başlayacak.