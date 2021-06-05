Mame Diouf haber bekliyor
Beşiktaş'ın forvet alternatifleri arasında yer alan Mame Diouf Kartal'dan haber bekliyor.
FUTBOL 05.06.2021 - 18:10 05.06.2021 - 18:12 Kartal Bakışı
İkinci forvet olarak Beşiktaş 'ın listesinde yer alan Mame Diouf haber bekliyor.
Hatayspor ile kontratı sona eren 33 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon 38 lig maçında 19 gol atmıştı. 5 de asisti bulunan Diouf, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak kontrat görüşmesinin ardından Diouf konusunun da netlik kazanması bekleniyor. (SPORX)
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P