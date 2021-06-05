Mame Diouf haber bekliyor

Beşiktaş'ın forvet alternatifleri arasında yer alan Mame Diouf Kartal'dan haber bekliyor.

FUTBOL 05.06.2021 - 18:10 05.06.2021 - 18:12 Kartal Bakışı
Mame Diouf haber bekliyor

İkinci forvet olarak Beşiktaş 'ın listesinde yer alan Mame Diouf haber bekliyor.

Hatayspor ile kontratı sona eren 33 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon 38 lig maçında 19 gol atmıştı. 5 de asisti bulunan Diouf, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.

Rosier transferinde yeni rakip çıktı!

Rosier transferinde yeni rakip çıktı!

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yapılacak kontrat görüşmesinin ardından Diouf konusunun da netlik kazanması bekleniyor. (SPORX)

#mame diouf #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası