Malatyaspor maçında Can Bozdoğan sürprizi yaşanabilir

Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Malatyaspor maçına çevrildi. Maçta yeni transfer Can Bozdoğan'ın oynaması olası gözüküyor.

FUTBOL 08.09.2021 - 12:35 08.09.2021 - 12:37 Kartal Bakışı
Malatyaspor maçında Can Bozdoğan sürprizi yaşanabilir

Siyah-beyazlılarda herkes kart cezalısı Salih Uçan'ın yokluğunda Pjanic ya da Oğuzhan'ın Malatyaspor maçında 11'de oynamasını beklerken; teknik patron Sergen Yalçın'ın ise idmanlarda oldukça etkili bir performans sergileyen Can Bozdoğan'ı bu mevkide düşünüyor. 

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TFF kuralları gereği sahada üç yerli oyuncunun olması gerekiyor. Şu an için kalede Mert ya da Ersin'in, sol bekte ise Rıdvan ya da Umut'un yeri garanti. 

Üçüncü oyuncu için ilk iki maçta Sergen Yalçın, Salih'i seçmişti. Ancak Salih kart cezalısı olduğu için, Can Bozdoğan'ın başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor. (FOTOMAÇ)

#can bozdoğan #Beşiktaş #Malatyaspor
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