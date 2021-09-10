Malatyaspor maçı kadrosu için 'matematik hesapları'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacakları maç öncesinde, kadroda deyim yerindeyse ‘matematik hesapları’ yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı’ndan bugün dönecek olan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin’i yedek soyundurmayı düşünüyor.

Siyah-beyazlı hocanın, bu oyuncuların Malatyaspor maçına çok kısa süre kala uzun ve yorucu bir seyahatin ardından takıma katılacak olmaları nedeniyle, Atiba ve Larin’siz bir kadro üzerinde çalıştığı belirlendi.

Vodafone Park’ta yarın akşam oynanacak maçta sahaya süreceği üç Türk futbolcudan ikisini Ersin ve Rıdvan olarak belirleyen Sergen Yalçın, buna ek olarak yabancı tercihlerine de kafa yormaya devam ediyor. Cyle Larin’in yerine sol kanatta N’Koudou’ya şans vermeyi planlayan siyah-beyazlı hoca, savunmanın önünde sadece Josef de Souza’yı oynatmayı planlıyor.

Tedavisine yoğun biçimde devam edilen Alex Teixeira’nın maça yetişebilmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor. Sergen Yalçın’ın bu durumda Josef’in önünde Teixeira ve yeni transfer Miralem Pjanic’i 11’de görevlendireceği ifade edildi. Orta saha üçlüsü Josef-Teixeira-Pjanic’ten oluşursa savunmada bir Türk oyuncunun daha yer alabileceği aktarıldı.

Teknik patron Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacakları maçı da göz önünde bulundurarak, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadro ve oyuncu tercihlerini yapacak. (MİLLİYET)