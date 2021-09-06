Malatyaspor maçı biletlerine büyük ilgi

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesinin biletleri önceki gün satışa çıkarılmıştı.

FUTBOL 06.09.2021 - 07:47 06.09.2021 - 07:49 Kartal Bakışı
Malatyaspor maçı biletlerine büyük ilgi
Beşiktaş 2021/22 Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Beşiktaş 2021/22 Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesinin biletleri önceki gün satışa sunulmuştu. Gelen haberlere göre Beşiktaşlı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Bu sezon stat kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınıma izin veriliyor.

SIKIŞIK FİKSTÜRE TARAFTAR TEPKİSİ

Beşiktaşlılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah beyazlıların Devler Ligi haftalarındaki sıkışık fikstürüne tepki gösterdi. 15 Eylül'de B.Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Malatya'yı ağırlayacak. 18'inde de Antalya'ya gidecek. Taraftarlar, maçın cuma gününe alınıp Beşiktaş'ın bir gün daha fazla dinlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #Malatyaspor
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