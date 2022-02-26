Beşiktaş olumsuz hava koşulları nedeniyle geç saatlerde gittiği Sivas'tan mutlu döndü. Siyah-Beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. Kartal'ın gollerini 12 ve 72'den penaltıdan Michy Batshuayi, 43'te Rachid Ghezzal kaydetti.

Karşılaşmanın ilk 11'inde olmamasına rağmen Vida'nın ısınmada sakatlanmasıyla ilk 11'de yer alan Montero beIN SPORTS'a konuştu.

İspanyol stoper, "Maç öncesi oyuna gireceğim söylenince şaşırdım. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Beklemediğim bir durumdu, ilk 11'ler açıklanmıştı. Vida'nın sakatlığından sonra oyuna gireceğim söylendi ve hızlıca ısınıp maça girdim. Geç ısınmama rağmen ritmi yakaladım. Her zaman hazırlıklı olmalısınız, ben de bugün oynadığım oyundan memnunum." dedi. (NTVSPOR)