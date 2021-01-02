Lyon'dan Ersin Destanoğlu için resmi hamle!

Fransız ekibinin, ara transferde 4,5 milyon euroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını resmen çalacağı konuşuluyor.

GÜNDEM 02.01.2021 - 12:11 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Lyon'dan Ersin Destanoğlu için resmi hamle!

Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın’ın geçmesiyle beraber yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, Loris Karius’un ayrılığı sonrasında devraldığı kalede istikrarlı görüntüsüyle göz kamaştırmıştı.

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

19 yaşındaki file bekçisi için Lyon’un ısrarı sürüyor. Fransız ekibinin, ara transferde 4,5 milyon euroluk teklifle Kartal’ın kapısını resmen çalacağı konuşuluyor. (Fanatik)

#Lyon #Ersin Destanoğlu
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