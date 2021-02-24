Lyon, Ersin Destanoğlu için resmi teklife hazırlanıyor

Lyon, Beşiktaş’ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi, son 3 aydır takip ettiği Ersin için siyah beyazlılar ile yeniden görüşecek.

GÜNDEM 24.02.2021 - 21:30 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Lyon, Ersin Destanoğlu için resmi teklife hazırlanıyor

Lyon, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlıyor.

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Fransız ekibinin temsilcisi Bruno Cheyrou, bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçti. Beşiktaş yönetimi ile video konferans yapan Cheyrou, 20 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerini siyah-beyazlılara aktardı.

Ersin’in son maçlarını da izleyen Lyon’un scout şefi Cheyrou, Beşiktaş’a resmi teklifi sunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi bonservis bedelinin yanı sıra, sezon başında Altay’dan transfer ettikleri stoper Cenk Özkaçar’ı Beşiktaş’a teklif etmeyi planlıyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, geçen sezon A Takım’da 8 maça çıktı. Bu sezon siyah beyazlıların 1. kalecisi olan 20 yaşındaki oyuncu, 22 maçta forma giydi. Bir süre önce Ersin ile sözleşme yenileyen Beşiktaş, genç file bekçisinin 2023’te bitecek sözleşmesini 2025’e uzattı. (NTV SPOR)

#Beşiktaş #Lyon #Ersin Destanoğlu
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