Luuk de Jong için yeniden Beşiktaş sesleri
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak Barcelona'ya transfer olan Hollandalı golcü Luuk de Jong için yeniden Beşiktaş sesleri yükselmeye başladı.
GÜNDEM 29.10.2021 - 18:03 29.10.2021 - 18:05 Kartal Bakışı
Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılığının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sezon başına Beşiktaş'ın golcü adayları arasında yer alan Luuk de Jong, Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti.
Katalan ekibinde istenen performansı sergileyemeyen De Jong'un kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı belirtildi.
GÖRÜŞME YAPILACAK
İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Hollandalı golcüyle en yakında görüşecek ve takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine iletecek.
YENİDEN BEŞİKTAŞ
Haberde; Beşiktaş'ın sezon başında ilgilendiği De Jong için yeniden girişimlere başlayabileceği kaydedildi.
La Liga ekibinde bu sezon 9 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. (HÜRRİYET)
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