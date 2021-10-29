Luuk de Jong için yeniden Beşiktaş sesleri

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılığının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezon başına Beşiktaş'ın golcü adayları arasında yer alan Luuk de Jong, Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti.

Katalan ekibinde istenen performansı sergileyemeyen De Jong'un kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı belirtildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Hollandalı golcüyle en yakında görüşecek ve takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine iletecek.

YENİDEN BEŞİKTAŞ

Haberde; Beşiktaş'ın sezon başında ilgilendiği De Jong için yeniden girişimlere başlayabileceği kaydedildi.

La Liga ekibinde bu sezon 9 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. (HÜRRİYET)