Ljajic'ten bir kez daha konuşulacak hareketler

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında beşiktaş ve Başakşehir Vodafone Park'ta karşılaşırken maç öncesi Siyah Beyazlılar'ın yıldız ismi Adem Ljajic'in moralinin bir hayli bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

FUTBOL 21.11.2020 - 19:14 21.04.2021 - 23:51 Kartal Bakışı
Ljajic'ten bir kez daha konuşulacak hareketler
7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Beşiktaş'ın maça yaklaşık 1 saat kala ısınmak için sahaya çıkmasının ardından moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Sırp futbolcunun elleri cebinde ve ciddiyet uzak tavırlar içinde olması dikkat çekti.

Siyah Beyazlılar geçen sezon başında Ljajic'in bonservisini Torino'dan 7 milyon euroya almıştı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a bonservisiyle gelmesinin ardından ise istenilen performansa bir türlü ulaşamamıştı.

Ljajic son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor. Toplam 5 maça çıkan oyuncunun şu ana kadar gol ya da asisti bulunmuyor.

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #Başakşehir #ADEM LJAJİC
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.