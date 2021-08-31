Ljajic'in menajeri İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in menajeri sözleşme fesih görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

FUTBOL 31.08.2021 - 19:19 31.08.2021 - 19:23 Kartal Bakışı
Ljajic'in menajeri İstanbul'a geldi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp futbolcunun menajeri, yönetimle sözleşme feshi görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

İlk olarak 2019 yılında Torino'dan kiralanan Ljajic'in bonservisi daha sonra 6.5 milyon euroya alınmıştı. Beşiktaş'ta 85 maça çıkan Ljajic, 18 gol atarken 26 da asist yaptı. (A SPOR)

#LJAJİC #Beşiktaş
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