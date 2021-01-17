Ljajic ve Gökhan Töre 9 maç sonra lig maçında kadroda 

Süper Lig'in 19. hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

FUTBOL 17.01.2021 - 19:48 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ljajic ve Gökhan Töre 9 maç sonra lig maçında kadroda 

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, 9 maç sonra bir lig maçında kadroda yer alabildi.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Siyah-beyazlı formayla son olarak Medipol Başakşehir maçında süre alabilen iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Gökhan ve Ljajic, kupadaki Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi derbi mücadelesine de yedek başladı.

#Beşiktaş #Galatasaray
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