Ljajic hayal kırıklığı olmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta sezonun en büyük hayal kırıklığı Adem Ljajic oldu.

GÜNDEM 27.11.2020 - 09:01 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ljajic hayal kırıklığı olmaya devam ediyor

Bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen, sürekli sakatlığını bahane eden Sırp futbolcu derbi öncesi yine sıkıntı yaşadı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu önceki gün ağrılarını bahane ederek antrenmanı yarıda bırakmıştı. Ljajic, dünkü çalışmaya da katılmadı. Sırp yıldız, 3 maç sonra ilk kez Başakşehir karışısında 18 dakika süre almıştı.

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Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #LJAJİC
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