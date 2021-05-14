Ljajic fedakarlığa hazır! 'Kolum kopsa da oynamak istiyorum'

Karagümrük maçında omzundan sakatlanan Ljajic, Göztepe finali öncesi her türlü fedakarlığa hazır.

GÜNDEM 14.05.2021 - 13:17 14.05.2021 - 13:20 Kartal Bakışı
Ljajic fedakarlığa hazır! 'Kolum kopsa da oynamak istiyorum'

Karagümrük maçının ilk yarısında Lucas Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi. Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakarlığa hazırım. Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

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