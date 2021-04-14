Liverpool Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol severlerin merakla beklediği dev eşleşmede ikinci ayak İngiltere'de oynanıyor. Real Madrid, İspanya'da oynanan ilk maçta Liverpool'u 3-1 mağlup etmişti. Maça fırtına gibi başlayan Real Madrid 27. dakikada Vinicius Junior, 36. dakikada Marco Asensio ile 2-0 öne geçmiş ilk yarı böyle sona ermişti. İkinci yarıda 51'de Salah, 65'de ise bir kez daha Vinicius Junior sahneye çıkmış ve maç 3-1 İspanyol ekibi lehine sonuçlanmıştı. Peki Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Liverpool 2018-2019 sezonunda ilk maçı yine bir İspanyol efsanesi Barcelona'ya karşı 2 farklı kaybetmiş ancak turu 2. maçta atlamıştı. O sezon Devler Ligi kupasını evine gönderen Liverpool bunu ilk maçı 2 farkla kaybettiği 13 eşleşmenin yalnızca ikisinde başarabilmişti. Real Madrid ise ilk maçı 2 farkla kazandığı 16 eşleşmede yalnızca 2013-2013 sezonunda Monaco'ya elenmişti.

Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşını Bein Sports 1 kanalı canl olarak yayınlarken, Azerbeycan Tv'si CBC Sport maçı yayınlayacak diğer kanal...

Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta?

Müthiş mücadele saat 22:00'da başlayacak.