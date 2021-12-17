Süper Lig'de beklenilen performansın gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler geliyor.

Beşiktaş'ta Cyle Larin defteri kapanıyor. Yönetim senelik 2.2 milyon Euro'da direten Larin'i daha fazla elinde tutmak istemediği için Ocak ayında en doğru rakama satmanın peşinde.

Tam da bu günlerde Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Jeunes Footeux, Lille'in Ikonne'nin satışı için Fiorentina ile 15 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı. Yerine de Larin'i düşündüğünü iddia etti.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaşanan sözleşme krizi bomba etkisi yarattı. Kanadalı yıldızın yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip istediği rakamda diretmesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi rest çekip masadan kalkmıştı.

Bu sezon 18 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Burak Yılmaz da Beşiktaş'tan Lille'e transfer olmuştu. (FOTOMAÇ)