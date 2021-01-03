LİGİN YENİ LİDERİ BEŞİKTAŞ!

Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Kara Kartal, Kayserispor deplasmanında kazanarak Süper Lig'de haftayı lider tamamlamak istiyordu. Ghezzal ve Aboubakar'ın yokluğunda hücumda sıkıntıları olan Beşiktaş'ta N'koudou sahneye çıktı.

Beşiktaş, 9. dakikada penaltı kazandı. Campanharo'dan topu kapan Josef, pasını N'Koudou'ya gönderdi. Çabukluğunu kullanan tecrübeli futbolcu, ceza sahası içerisinde Lopes'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı, Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a Beşiktaş lehine verdiği penaltıyı izlemesini tavsiye etmedi. Topun başına geçen Mensah, kaleci Doğan'ı geçemedi ve Beşiktaş öne geçme fırsatını kullanamadı.

Son dakikalarda N'Koudou'nun pasına hareketlenen N'Sakala, ortasını açtıktan sonra yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular Lopes'in müdahalesinin penaltı olduğunu iddia etti ve Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundular. Pozisyonu VAR'dan inceleyen Fırat Aydınus, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen N'Koudou, genç kaleci Doğan'ı avladı ve Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

Uzatma dakikalarında Kartal bu sefer Hasic'in ayağından bir gol daha bulunca skor 2-0 oldu.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş 3 puanı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.