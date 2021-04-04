Lider ve eksik Beşiktaş, farkı açmak için Kasımpaşa karşısında

Galatasaray'ın Hatay deplasmanında 3 gol yediği ve puansız döndüğü haftada Beşiktaş eksiklerine rağmen 3 puanı alıp liderliğini perçinlemek, arayı açmak istiyor.

FUTBOL 04.04.2021 - 10:58 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Lider ve eksik Beşiktaş, farkı açmak için Kasımpaşa karşısında

Süper Lig’de oynadığı son 8 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle maç eksiğine rağmen zirvede bulunan Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılarda zorlu 90 dakika öncesinde eksik oyuncuların listesi teknik heyeti düşündürüyor. Aboubakar, Hasic, Mensah sakatlık, Cenk ile Dorukhan hastalık ve Ghezzal de sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın farklı bir tercih yaparak sağ bekte Necip'e sağ önde ise Rosier'e forma vereceği öğrenildi.

Bu maç öncesinde Kasımpaşa 31 puanla 16. sırada yer alırken, Beşiktaş da 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N’Koudou, Larin (SÖZCÜ)

#Beşiktaş #Kasımpaşa
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